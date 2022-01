Sci alpino, slalom maschile Wengen 2022: Kristoffersen al comando della prima manche, Vinatzer settimo (Di domenica 16 gennaio 2022) E’ Henrik Kristoffersen al comando della prima manche dello slalom maschile di Wengen, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Il norvegese, sceso con il pettorale numero uno, ha chiuso in 51.27 una gara pulita e senza errori, grazie alla quale ha avuto la meglio per undici centesimi sull’austriaco Manuel Feller. Più staccati gli altri avversari, con l’ultimo gradino del podio provvisorio occupato da Sebastian Foss-Solevaag lontano 58 centesimi, seguito da Clement Noel e Ramon Zenhaeusern, entrambi a +0.62 dalla vetta. Bella prima manche da parte dei due azzurri Alex Vinatzer, settimo a quasi nove decimi dalla vetta e in piena lotta ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) E’ Henrikaldellodi, valido per la Coppa del Mondo 2021/di sci. Il norvegese, sceso con il pettorale numero uno, ha chiuso in 51.27 una gara pulita e senza errori, grazie alla quale ha avuto la meglio per undici centesimi sull’austriaco Manuel Feller. Più staccati gli altri avversari, con l’ultimo gradino del podio provvisorio occupato da Sebastian Foss-Solevaag lontano 58 centesimi, seguito da Clement Noel e Ramon Zenhaeusern, entrambi a +0.62 dalla vetta. Bellada parte dei due azzurri Alexa quasi nove decimi dalla vetta e in piena lotta ...

