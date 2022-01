Paolo Bonolis: “Le cose brutte capitano, bisogna prenderle nel modo giusto” (Di domenica 16 gennaio 2022) Sposati da 20 anni Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli oggi è lui a partecipare a Verissimo, questa volta da solo. “Va benissimo tra noi” anche se ogni tanto il gossip parla di crisi. Tutto falso, loro stanno così bene insieme che riescono a non prendersi troppo sul serio ma anche nei problemi cercano la leggerezza. Tra i loro piaceri e doveri c’è quello di essere il migliore amico l’uno dell’altro, e con queste parole Bonolis regala alla Bruganelli una bella dichiarazione d’amore. Lei lo bullizza, lui fa lo stesso e le risate si estendono a tutta la famiglia: “Ci divertiamo” perché i problemi esistono e non si possono cancellare. Paolo Bonolis a Verissimo “Le cose sono quelle che sono ed è giusto viverle con leggerezza, altrimenti non si sopravvive. Le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 16 gennaio 2022) Sposati da 20 annie Sonia Bruganelli oggi è lui a partecipare a Verissimo, questa volta da solo. “Va benissimo tra noi” anche se ogni tanto il gossip parla di crisi. Tutto falso, loro stanno così bene insieme che riescono a non prendersi troppo sul serio ma anche nei problemi cercano la leggerezza. Tra i loro piaceri e doveri c’è quello di essere il migliore amico l’uno dell’altro, e con queste paroleregala alla Bruganelli una bella dichiarazione d’amore. Lei lo bullizza, lui fa lo stesso e le risate si estendono a tutta la famiglia: “Ci divertiamo” perché i problemi esistono e non si possono cancellare.a Verissimo “Lesono quelle che sono ed èviverle con leggerezza, altrimenti non si sopravvive. Le ...

