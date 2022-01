“Non voglio più vederlo”. Delia Duran, crollo al GF Vip 24 ore dopo l’ingresso nella Casa. La confessione a Manila Nazzaro (Di domenica 16 gennaio 2022) Finalmente il giorno è arrivato. Il terremoto che in tanti stavano aspettando, l’ingresso di Delia Duran al Grande Fratello Vip, ha iniziato a far sentire le prime scosse venerdì 14 gennaio. La modella moglie di Alex Belli è al centro di un ‘pericoloso’ triangolo innescato dal rapporto intrattenuto dall’attore con l’influencer Soleil Sorge. Da tempo in molti considerano la storia una vera e propria telenovela studiata a tavolino da una regia più o meno occulta. Autentica o meno la vicenda continua a regalare momenti ‘imperdibili’ come l’inevitabile confronto tra Delia e Soleil. “Ho parlato con Alex – ha detto la venezuelana – visto che tu ancora non hai capito tutto quello che io ho sofferto in questi 4 mesi, ci prendiamo una pausa, ho bisogno dei miei tempi per riflettere”. E poi la bordata: “Sapevi che era un uomo ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 16 gennaio 2022) Finalmente il giorno è arrivato. Il terremoto che in tanti stavano aspettando,dial Grande Fratello Vip, ha iniziato a far sentire le prime scosse venerdì 14 gennaio. La modella moglie di Alex Belli è al centro di un ‘pericoloso’ triangolo innescato dal rapporto intrattenuto dall’attore con l’influencer Soleil Sorge. Da tempo in molti considerano la storia una vera e propria telenovela studiata a tavolino da una regia più o meno occulta. Autentica o meno la vicenda continua a regalare momenti ‘imperdibili’ come l’inevitabile confronto trae Soleil. “Ho parlato con Alex – ha detto la venezuelana – visto che tu ancora non hai capito tutto quello che io ho sofferto in questi 4 mesi, ci prendiamo una pausa, ho bisogno dei miei tempi per riflettere”. E poi la bordata: “Sapevi che era un uomo ...

Advertising

FBiasin : Marco #Melandri a Mow: “Ho preso il Covid apposta, per necessità. Non voglio il vaccino e il #greenpass è un ricatt… - GuidoDeMartini : ?? COSA PUÒ FARE IL LAVAGGIO DEL CERVELLO ?? STORIA VERA Fuori dalla farmacia: “ho già fatto la 3ª dose ma voglio far… - Corriere : «Non è stato nemmeno facile, devo lavorare e non voglio il vaccino» - zsxoee : ricordatemi perché caxxo ho prenotato i quiz domani in autoscuola no perché ora che ho di nuovo un letto non mi ci… - x4ndrodoc : @Agenzia_Ansa NON sembrerebbe, ripeto NON sembrerebbe, anzi voglio ripeterlo NON sembrerebbe. Qui andiamo a schiantarci. -