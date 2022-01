Covid, minimizzare ora non aiuta (Di domenica 16 gennaio 2022) Ho appena sentito la dichiarazione del sottosegretario alla salute Sileri ospite nel programma a cui fanno riferimento milioni di italiane e italiani la domenica, appunto “Domenica In” di Mara Venier. Ha detto che “i positivi non sono malati”.A me sembra una informazione azzardata, dal punto di vista scientifico. Forse voleva dire “i positivi non sono gli ospedalizzati”?Non è una questione da nulla, io credo.Le parole sono le pallottole del Covid.Vanno tenute in canna, secondo me.Quando si decide di spararle, bisogna che il bersaglio venga centrato. Il polverone non è ammesso, quando si parla di Salute Pubblica tutelata dalla Costituzione.I positivi al Covid, sono purtroppo malati di Covid. Sono magari asintomatici, ma il virus li ha colonizzati. Portano il virus nel corpo. Quando il test molecolare PCR sarà negativo, il virus nel ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 16 gennaio 2022) Ho appena sentito la dichiarazione del sottosegretario alla salute Sileri ospite nel programma a cui fanno riferimento milioni di italiane e italiani la domenica, appunto “Domenica In” di Mara Venier. Ha detto che “i positivi non sono malati”.A me sembra una informazione azzardata, dal punto di vista scientifico. Forse voleva dire “i positivi non sono gli ospedalizzati”?Non è una questione da nulla, io credo.Le parole sono le pallottole del.Vanno tenute in canna, secondo me.Quando si decide di spararle, bisogna che il bersaglio venga centrato. Il polverone non è ammesso, quando si parla di Salute Pubblica tutelata dalla Costituzione.I positivi al, sono purtroppo malati di. Sono magari asintomatici, ma il virus li ha colonizzati. Portano il virus nel corpo. Quando il test molecolare PCR sarà negativo, il virus nel ...

Covid, minimizzare ora non aiuta
Insistere invece su questo concetto: "Chi è vaccinato con 3 dosi non sviluppa la malattia grave. Chi non è vaccinato ha 38 volte il rischio di finire in ospedale e in intensiva".

