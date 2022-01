Australian Open 2022 | Novak Djokovic | “Sono estremamente deluso dalla sentenza”

(Di domenica 16 gennaio 2022) Adesso è davvero finita.non potrà giocare gli. Il serbo ha perso l’appello di fronte alla Corte Federalea relativo alla cancellazione del proprio visto, con i tre giudici coinvolti nella questione che hanno deciso unanimemente. L’appello, iniziato alle 23:30 italiane, ha avuto il suo epilogo appena prima delle 8:00 nostrane. “Dismissed with costs”, “Respinto con costi”: questa lafinale della Corte Federale. I legali dihanno deciso di non impugnare la decisione della citata Corte Federale, sapendo perfettamente di avere zero possibilità che una domanda (o udienza) di congedo speciale dell’Alta Corte potesse essere ascoltata e determinata prima dell’inizio del torneo di ...

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Non parteciperà dunque agli. La corte federale australiana ha sottolineato che non si tratta di una decisione nel merito, sulla validità o meno del visto di Novak Djokovic, ma solo ...I giudici della Corte federale hanno respinto all'unanimità il suo appello a rimanere per difendere il titolo all'che si aprono domani. "La decisione del tribunale è che la richiesta ...Ormai ci siamo, questa notte inizieranno gli Australian Open 2022. Si tratterà, come di consueto, del primo grande appuntamento della nuova stagione e tutti vorranno partire con il piede giusto. Tra i ...Adesso è davvero finita. Novak Djokovic non potrà giocare gli Australian Open 2022. Il serbo ha perso l’appello di fronte alla Corte Federale australiana relativo alla cancellazione del proprio visto, ...