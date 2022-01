ARISA IN LACRIME PER LA STORIA FINITA CON VITO. MILLY CARLUCCI? UN GENIO E UN’AMICA (Di domenica 16 gennaio 2022) Una lunga e intensa intervista ad ARISA ha contraddistinto l’appuntamento festivo con Citofonare Rai2, il talk show del mezzogiorno con Paola Perego e Simona Ventura. Un faccia a faccia sincero, emozionante e vero. Dal bilancio di Ballando con le Stelle alla stima per MILLY CARLUCCI fino all’amore, anzi alle pene d’amore. ARISA: VITO Coppola ha una purezza e un modo di porsi… “Mi sono piaciuta e divertita a Ballando. Ho provato una serie di emozioni inedite. VITO è stato importantissimo perché mi ha dato una motivazione che non avrei trovato probabilmente con un’altra persona. Avevamo tanti tratti in comune, soprattutto VITO ha una purezza e un modo di porsi… lui è un insegnante pazzesco, lo è già ma col tempo riuscirà ad imporsi come grande professionista in tv. Gli ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 16 gennaio 2022) Una lunga e intensa intervista adha contraddistinto l’appuntamento festivo con Citofonare Rai2, il talk show del mezzogiorno con Paola Perego e Simona Ventura. Un faccia a faccia sincero, emozionante e vero. Dal bilancio di Ballando con le Stelle alla stima perfino all’amore, anzi alle pene d’amore.Coppola ha una purezza e un modo di porsi… “Mi sono piaciuta e divertita a Ballando. Ho provato una serie di emozioni inedite.è stato importantissimo perché mi ha dato una motivazione che non avrei trovato probabilmente con un’altra persona. Avevamo tanti tratti in comune, soprattuttoha una purezza e un modo di porsi… lui è un insegnante pazzesco, lo è già ma col tempo riuscirà ad imporsi come grande professionista in tv. Gli ...

