Tonga | le immagini dell’eruzione del vulcano sottomarino Hunga catturate dal satellite

(Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo una potente eruzione delHa?apai è scattato l’allarme tsunami in un’ampia area del Pacifico che include il regno di, le Fiji e la Nuova Zelanda. L’eruzione è stata catturata dalledel. I residenti sono stati invitati a trasferirsi su un terreno più elevato. I pennacchi di gas, fumo e cenere che si riversano dalhanno raggiunto i 20 km nel cielo, ha affermato il Servizio geologico di. L’eruzione, l’ultima di una serie, è durata otto minuti ed è stata così violenta da essere stata udita nelle Fiji, a più di 800 km di distanza da, hanno detto i funzionari della capitale Suva L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

E' allarme tsunami in un'ampia area del Pacifico a seguito dell'eruzione del vulcano sottomarino Hunga -- Hunga - Ha'apai,: leNellel'arrivo delle onde nella capitale diVideo Twitter/@sakakimoanaL'eruzione di un vulcano sottomarino al largo di Tonga ha provocato uno tsunami con onde alte circa 1,2 metri, per il quale è stato emesso un allarme in diversi Paesi del sud del Pacifico. Le onde son ...Vicino Tonga è avvenuta l'eruzione del vulcano sottomarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai, arcipelago di 170 isole del Sud Pacifico, che si trova a metà strada tra la Nuova Zelanda e le Hawaii.