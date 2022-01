Maiori, si lancia nella cisterna per salvare il cane: morto 70enne (Di sabato 15 gennaio 2022) Tragedia a Maiori, dove un uomo di 70 anni ha perso la vita nel tentativo di salvare quella del suo cane, che, grazie all’intervento del padrone, è riuscito a salvarsi. Un 70enne di Maiori (Salerno) ha perso la vita nel tentativo di salvare quella del suo cane. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri Leggi su 2anews (Di sabato 15 gennaio 2022) Tragedia a, dove un uomo di 70 anni ha perso la vita nel tentativo diquella del suo, che, grazie all’intervento del padrone, è riuscito a salvarsi. Undi(Salerno) ha perso la vita nel tentativo diquella del suo. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri

