C'è posta per te 2022: ospiti 15 gennaio

Stasera, 15 gennaio 2022, C'è posta per te sarà in onda in prima serata su Canale5 con la seconda puntata della nuova stagione, come sempre guidata da Maria De Filippi, alla sua 25esima conduzione del people show più visto della tv italiana. Come da tradizione, il programma ospiterà sia gente comune, che vip: stasera sarà la volta dei giudici di Tu Si Que Vales Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi e dell'amatissimo attore turco di soap Can Yaman. Yaman e la giuria di Tu Si Que Vales saranno le sorprese speciali che una persona comune farà a un suo caro, parente o amico, per ringraziarlo e fare un regalo particolare. Al centro di ogni storia ci saranno come sempre i sentimenti e le emozioni, con vicende che faranno sorridere e altre che ci faranno commuovere. Storie di gente che proverà a ricongiungersi a una ...

