"Ffp2 rosa indecorose per la divisa": il sindacato dei poliziotti scrive a Giannini (Di venerdì 14 gennaio 2022) Per il sindacato di polizia Sap, le mascherine di colore rosa fornite in alcune Questure non sarebbero del colore "consono alla nostra Amministrazione" bensì "eccentrico rispetto all'uniforme" rischiando di "pregiudicare l'immagine dell'istituzione. Recita questo la nota inviata dal sindacato di polizia Sap al capo della Polizia, Lamberto Giannini, in risposta all'arrivo in alcune Questure (Pavia, Varese, Siracusa e Venezia) di mascherine Ffp2 di colore rosa come dispositivi di protezione da utilizzare durante il servizio. L'episodio è stato riportato da Repubblica. Per i poliziotti, indossare la mascherina rosa aumenterebbe l'avversione nei confronti delle Forze dell'Ordine che dovrebbero invece adottare sobrietà e rispetto per le divise indossate.

