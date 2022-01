De Laurentiis: “Bari tra i migliori club italiani, vogliamo riportarlo in alto” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TeleBari, in occasione del compleanno del club, sui principali temi da affrontare in casa biancorossa, su tutti le ambizioni della società. Il presidente, infatti, sembra avere tutta l’intenzione di riportare la squadra biancorossa nuovamente ai vertici del calcio italiano. Ecco le sue belle parole: Bari “Il Bari è un club davvero importante, con un grandissimo blasone e storia. Tra le migliori d’Italia. Da quando sono arrivato ho ammirato il calore che può generare. Stiamo lavorando per riportare il club dove merita di stare. Parliamo di una società di 114 lunghi anni di storia, una tradizione calcistica da onorare”. “È ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il presidente del, Luigi De, figlio di Aurelio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tele, in occasione del compleanno del, sui principali temi da affrontare in casa biancorossa, su tutti le ambizioni della società. Il presidente, infatti, sembra avere tutta l’intenzione di riportare la squadra biancorossa nuovamente ai vertici del calcio italiano. Ecco le sue belle parole:“Ilè undavvero importante, con un grandissimo blasone e storia. Tra led’Italia. Da quando sono arrivato ho ammirato il calore che può generare. Stiamo lavorando per riportare ildove merita di stare. Parliamo di una società di 114 lunghi anni di storia, una tradizione calcistica da onorare”. “È ...

