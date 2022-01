Calciomercato Inter | bloccato Bremer | ora affondo per i talenti del Sassuolo

Advertising

Gazzetta_it : #calciomercato Inter, assalto a Dybala. Marotta prepara l'ultimo sgarbo alla Juve - DiMarzio : .??@Inter?: trovato l’accordo con i dirigenti per il rinnovo - SkySport : ULTIM'ORA L'INTER VINCE LA SUPERCOPPA ITALIANA Il post partita a Calciomercato l'Originale #SkySport… - SportPesa_IT : Voci di un possibile interesse dell'Inter per Dybala. Come vedreste il passaggio dello juventino con i neroazzurri?… - CicognaCMercato : Tripletta in casa #Inter con i rinnovi dei tre dirigenti #Marotta, #Ausilio, #Baccin. #Calciomercato [@DiMarzio] -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Calciomercato.com

/ Kostic o Bensebaini per completare l'organicoNEWS: SUGGESTIONE DYBALA ALL'Le chances di vedere Paulo Dybala all'potrebbero essere strettamente legate ...Ilitaliano nel 2021 è il secondo nel mondo dopo quello inglese per quanto riguarda le ... ovvero Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, ceduti dall'rispettivamente a Chelsea e Psg. In ...L’Inter ha strappato un’opzione con il Torino per Bremer (che dovrebbe essere il sostituto di De Vrij in caso di cessione in estate) superando così la concorrenza del Milan. Secondo quanto detto dal ...KRZYSZTOF PIATEK - Aveva incantato i fantallenatori italiani con quel famoso poker in Coppa Italia nell'estate del 2018, i 13 gol in Serie A col Genoa in sei mesi. Poi l'esperienza calante al Milan, l ...