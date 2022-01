Plastica monouso, stop dal 14 gennaio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nell’ambito di una politica sempre più green, volta a ridurre l’impatto ambientale dei consumi e della produzione, nonché della relativa generazione di rifiuti, per la salvaguardia della salute umana e del nostro pianeta, rientra anche la nuova direttiva sulla Plastica monouso. A partire da domani, infatti, sarà fatto divieto di vendita e di utilizzo di tutti quei prodotti che fino ad oggi hanno fatto parte della nostra quotidianità. Dalle posate ai bicchieri, passando per le cannucce e i cotton fioc, nessuno di questi sarà più in commercio, pena sanzioni amministrative decisamente elevate. Quali oggetti in Plastica monouso saranno vietati da domani? Da diverso tempo, l’Unione Europea e gli altri Paesi del mondo discutono sui provvedimenti da adottare in vista di un miglioramento delle condizioni di vita sulla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nell’ambito di una politica sempre più green, volta a ridurre l’impatto ambientale dei consumi e della produzione, nonché della relativa generazione di rifiuti, per la salvaguardia della salute umana e del nostro pianeta, rientra anche la nuova direttiva sulla. A partire da domani, infatti, sarà fatto divieto di vendita e di utilizzo di tutti quei prodotti che fino ad oggi hanno fatto parte della nostra quotidianità. Dalle posate ai bicchieri, passando per le cannucce e i cotton fioc, nessuno di questi sarà più in commercio, pena sanzioni amministrative decisamente elevate. Quali oggetti insaranno vietati da domani? Da diverso tempo, l’Unione Europea e gli altri Paesi del mondo discutono sui provvedimenti da adottare in vista di un miglioramento delle condizioni di vita sulla ...

