“Non lo sapeva neanche…”: Sampdoria, che attacco dal bianconero (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Sampdoria si prepara per la gara con il Torino ma intanto un ex giocatore, nel corso di un’intervista, critica apertamente il club. L’ultima vittoria in campionato risale al 10 dicembre: da quel momento soltanto 2 pareggi ed altrettante sconfitte per la Sampdoria, rimasta con appena 4 punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo. La posizione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lasi prepara per la gara con il Torino ma intanto un ex giocatore, nel corso di un’intervista, critica apertamente il club. L’ultima vittoria in campionato risale al 10 dicembre: da quel momento soltanto 2 pareggi ed altrettante sconfitte per la, rimasta con appena 4 punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo. La posizione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

fattoquotidiano : Il giornale tedesco Die Zeit: “Joseph Ratzinger sapeva di abusi su minori nella sua diocesi e non li ha fermati” - prvmisej : non una mia compagna che si è fatta interrogare ha studiato ieri sera e ha detto non sapeva niente e ha preso 10 h… - mewsportrait : @thursday2102 ma letteralmente tutto si sapeva già e le cose che non si sanno sono tutte prevedibili ?? 'i fan saran… - casino90210 : RT @quel_72: @fatequalcosa @Roby86341796 Si sapeva da subito. Non è una news, pfizer lo scriveva nero su bianco. Nel bugiardino. - massimods : @decet5 Ritenuta da chi? In che quantità? Ha dei dati scientifici al riguardo? La carne invece è certamente cancero… -