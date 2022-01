Genoa, visite mediche in corso per Calafiori: successivamente la firma (Di giovedì 13 gennaio 2022) Iniziate le visite mediche di Calafiori con il Genoa, atterrato ieri il classe 2002 è già pronto per la nuova avventura Riccardo Calafiori ha iniziato le sue visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al Genoa fino a giugno. Operazione conclusa sulla base di un prestito secco per sei mesi. Terminate le visite mediche Calafiori firmerà il contratto e sarà a disposizione della squadra. A riferirlo Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Iniziate ledicon il, atterrato ieri il classe 2002 è già pronto per la nuova avventura Riccardoha iniziato le sueprima dire il contratto che lo legherà alfino a giugno. Operazione conclusa sulla base di un prestito secco per sei mesi. Terminate lefirmerà il contratto e sarà a disposizione della squadra. A riferirlo Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

