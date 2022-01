David Sassoli, indagini dei carabinieri sulle offese sui social dei no vax. La Procura di Roma aprirà un fascicolo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sui i deliri complottisti dei no vax e sulle offese comparse sui social network in seguito alla morte di David Sassoli, i carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno depositato una prima informativa in Procura di Roma. Nei messaggi su alcuni profili Twitter veniva messa in relazione la morte dell’ex giornalista con il vaccino Covid. Ieri i carabinieri hanno trasmesso l’incartamento all’ufficio primi atti di piazzale Clodio dove verrà nei prossimi giorni verrà formalmente aperto un fascicolo di indagine. Il presidente del Parlamento europeo, era malato di mieloma, un tumore del midollo osseo che 10 anni fa lo aveva costretto a un trapianto tenendolo anche lontano dai palazzi delle istituzioni. I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sui i deliri complottisti dei no vax ecomparse suinetwork in seguito alla morte di, idel Comando Provinciale dihanno depositato una prima informativa indi. Nei messaggi su alcuni profili Twitter veniva messa in relazione la morte dell’ex giornalista con il vaccino Covid. Ieri ihanno trasmesso l’incartamento all’ufficio primi atti di piazzale Clodio dove verrà nei prossimi giorni verrà formalmente aperto undi indagine. Il presidente del Parlamento europeo, era malato di mieloma, un tumore del midollo osseo che 10 anni fa lo aveva costretto a un trapianto tenendolo anche lontano dai palazzi delle istituzioni. I ...

