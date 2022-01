Covid, in Gb 109mila contagi in 24 ore: prosegue trend in calo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Continuano a diminuire i casi Covid in Gran Bretagna: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 109.133 contagi con 335 morti, in diminuzione rispetto ai 129mila casi e ai 398 decessi del giorno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 gennaio 2022) Continuano a diminuire i casiin Gran Bretagna: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 109.133con 335 morti, in diminuzione rispetto ai 129mila casi e ai 398 decessi del giorno ...

