C’è un presidente non più un proprietario (Di giovedì 13 gennaio 2022) di Marco De Martino E’ il giorno della liberazione granata dalla multiproprietà. Quest’oggi Danilo Iervolino sarà a tutti gli effetti il proprietario della U.S. Salernitana 1919, mettendo fine ad un’aberrazione che solo il calcio italiano avrebbe potuto concepire e tollerare per oltre un decennio. Lotito e Mezzaroma escono così di scena definitivamente dopo aver prodotto risultati sportivi importanti ma senza mai aver fatto breccia nel cuore di una delle tifoserie più passionali d’Italia, divisasi profondamente proprio a causa del rapporto conflittuale con la vecchia proprietà. Ora però bisogna guardare al futuro, un futuro che da oggi in avanti dipenderà da Danilo Iervolino. APPUNTAMENTO DAL NOTAIO. In uno studio notarile della provincia nord di Salerno, l’imprenditore di Palma Campania stipulerà, con i trustee Isgrò e Bertoli rappresentati del trust “Salernitana ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 13 gennaio 2022) di Marco De Martino E’ il giorno della liberazione granata dalla multiproprietà. Quest’oggi Danilo Iervolino sarà a tutti gli effetti ildella U.S. Salernitana 1919, mettendo fine ad un’aberrazione che solo il calcio italiano avrebbe potuto concepire e tollerare per oltre un decennio. Lotito e Mezzaroma escono così di scena definitivamente dopo aver prodotto risultati sportivi importanti ma senza mai aver fatto breccia nel cuore di una delle tifoserie più passionali d’Italia, divisasi profondamente proprio a causa del rapporto conflittuale con la vecchia proprietà. Ora però bisogna guardare al futuro, un futuro che da oggi in avanti dipenderà da Danilo Iervolino. APPUNTAMENTO DAL NOTAIO. In uno studio notarile della provincia nord di Salerno, l’imprenditore di Palma Campania stipulerà, con i trustee Isgrò e Bertoli rappresentati del trust “Salernitana ...

Advertising

chetempochefa : 'Quando si tratta di difendere l'autonomia e l'indipendenza dell'Europa c'è una grande unanimità' Ora in onda su… - reportrai3 : #Report intervista in esclusiva Giuseppe Conte 'C'è un malessere sociale, economico, psicologico, esistenziale sem… - davidallegranti : Non c'è un solo valore non negoziabile dei Cinque stelle rimasto integro. Sono tutti svaniti, sacrificati sull'alta… - silvano73068906 : RT @savvucciu: Per eleggere presidente della repubblica una persona onesta imparziale non venduta agli stranieri, bisogna nominare una figu… - Mauro26739276 : RT @ultimenotizie: #VarianteOmicron? 'Ormai c'è l'isteria'. Lo ha detto Giorgio Palù, presidente dell'Aifa. 'E' ora di cominciare a parlare… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è presidente Insigne al Toronto, il retroscena del presidente è esilarante: “L’ho trovato su…” CalcioToday.it