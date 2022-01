Sanremo 2022 | da Ornella Muti a Foer e Ferilli | svelate le 5 donne alla conduzione con Amadeus

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)per aprire il Festival dinumero 72, martedì 1 febbraio, poi nell’ordine delle serate Lorena Cesarini, Drusilla, Maria Chiara Giannetta e Sabrinaper il gran finale di sabato 5 febbraio. Sono le co-conduttrici scelte dache ne ha ufficializzato i nomi questa sera al Tg1. Due sono tra le attrici italiane più note., 50 anni di carriera, oltre 90 film alle spalle con registi come Dino Risi, Damiano Damiani, Mario Monicelli, Marco Ferreri, Ettore Scola, John Landis, Paolo Virzì, Francesca Archibugi e Woody Allen, sarà all’Ariston per la prima volta. Per Sabrinaè invece un ritorno sul palco che l’ha già vista nel ruolo di co-conduttrice nel 1996 con Pippo Baudo e Valeria Mazza ...