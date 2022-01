L’attrice Lorena Cesarini da Suburra a Sanremo 2022 | chi è

Leggi su ck12

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)lavorava all’Archivio di Stato ma ha sempre sognato il mondo dello spettacolo: la sua storia assomiglia proprio a un film Ci sono narrazioni che prendono spunto dalla realtà e altre che potrebbero copiare in tutto e per tutto quanto successo nella vita reale, perché sono già sceneggiature da film.(foto Instagram)È un po’ quello che è successo aCeccarini. Romana, classe 1987,è diventata famosa grazie a– La Serie dove ha interpretato il ruolo di Isabel Mbamba, la prostituta che fa innamorare Aureliano, il personaggio di Alessandro Borghi. Una laurea in tasca, un lavoro come cameriera e un altro in una grande e importante istituzione come l’Archivio di Stato: un traguardo per chi come lei ha un ...