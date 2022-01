GIGABYTE GeForce RTX 3080 12 GB: più memoria e non solo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) GIGABYTE annuncia la sua GeForce RTX 3080 12 GB. La nuova GPU recentemente annunciata da NVIDIA non vanta solo un buffer di memoria più grande, ma anche qualche CUDA core in più rispetto alla versione da 10 GB. Vediamo i dettagli GIGABYTE TECHNOLOGY, produttore leader di hardware di gioco premium, ha annunciato oggi le versioni aggiornate delle schede video GeForce RTX 3080 con 12 GB di VRAM. GIGABYTE offre ai consumatori una varietà di serie per soddisfare le esigenze di un maggior numero di clienti. La serie AORUS è consigliata per gli appassionati che desiderano le massime prestazioni e una colorata illuminazione RGB. La serie GAMING OC è la scelta migliore per i giocatori più attenti alle prestazioni. La serie EAGLE è la scelta ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 12 gennaio 2022)annuncia la suaRTX12 GB. La nuova GPU recentemente annunciata da NVIDIA non vantaun buffer dipiù grande, ma anche qualche CUDA core in più rispetto alla versione da 10 GB. Vediamo i dettagliTECHNOLOGY, produttore leader di hardware di gioco premium, ha annunciato oggi le versioni aggiornate delle schede videoRTXcon 12 GB di VRAM.offre ai consumatori una varietà di serie per soddisfare le esigenze di un maggior numero di clienti. La serie AORUS è consigliata per gli appassionati che desiderano le massime prestazioni e una colorata illuminazione RGB. La serie GAMING OC è la scelta migliore per i giocatori più attenti alle prestazioni. La serie EAGLE è la scelta ...

