Allegri fa esplodere la polemica: il tecnico della Juve spara a zero (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Massimiliano Allegri è esploso; il tecnico della Juventus ha voluto rispondere a chi critica costantemente i risultati della sua squadra. Getty ImagesL’ultima sfida in campionato ha visto la Juventus imporsi quattro a tre in casa della Roma; i bianconeri sono stati capaci di rimontare, in soli sette minuti, uno svantaggio di due gol grazie alla rete di De Sciglio e alla parata, decisiva, di Szczesny sul calcio di rigore calciato da Pellegrini. Tre punti che hanno permesso a Dybala e compagni di restare in corso per un posto nella prossima Champions League; il successo dell’Olimpico, però, ha confermato i limiti della Juventus e ha portato non poche polemiche sul gioco dei bianconeri Anna Tatangelo, se zoomi succede questo: la cantante ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Massimilianoè esploso; ilntus ha voluto rispondere a chi critica costantemente i risultatisua squadra. Getty ImagesL’ultima sfida in campionato ha visto lantus imporsi quattro a tre in casaRoma; i bianconeri sono stati capaci di rimontare, in soli sette minuti, uno svantaggio di due gol grazie alla rete di De Sciglio e alla parata, decisiva, di Szczesny sul calcio di rigore calciato da Pellegrini. Tre punti che hanno permesso a Dybala e compagni di restare in corso per un posto nella prossima Champions League; il successo dell’Olimpico, però, ha confermato i limitintus e ha portato non poche polemiche sul gioco dei bianconeri Anna Tatangelo, se zoomi succede questo: la cantante ...

