Supercoppa Italiana, Arianna canterà l'Inno di Mameli al Meazza (Di martedì 11 gennaio 2022) Sarà Arianna a cantare l'Inno di Mameli prima del fischio d'inizio della Supercoppa Frecciarossa 2021/2022 tra Inter e Juventus, in programma alle ore 21 di mercoledì 12 gennaio allo Stadio "Meazza" di Milano. La carriera dell'artista milanese inizia nel 1990, dopo essere stata scelta tra oltre 2000 ragazzine come testimonial Disney, per la quale incide 5 album. Dal 2013 cresce anche a livello internazionale grazie alla pubblicazione di "Sexy people" feat. Pitbull (quinta posizione dance chart USA con 30 milioni di views su YouTube), mentre nel 2015 lancia il brano "Adesso o mai" feat. Shaggy, nel 2016 "Who did you love" con il rapper Flo Rida e nel 2017 duetta con Will I Am, leader dei Black Eyed Peas, in "Mona lisa smile". Tra i suoi brani più conosciuti anche "All for you" e "Bella Vita" in duo ...

