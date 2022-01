Papa Francesco, l’ansa è appena uscita: la notizia improvvisa (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Blitz a sorpresa di Papa Francesco in un negozio di dischi a Roma. È accaduto martedì 11 gennaio alle 17.10 quando il Pontefice è entrato nel negozio “Stereosound”, in via della Minerva, accanto al Pantheon, dove si è intrattenuto per un po’ di tempo parlando con la proprietaria che è una sua amica da tempo. Nel negozio era presente anche la figlia della proprietaria con il marito. A notarlo all’uscita è stato il vaticanista spagnolo Javier Martínez-Brocal, direttore dell’agenzia Rome Reports, che ha diffuso le immagini su Twitter. I proprietari raccontano che Jorge Mario Bergoglio è un appassionato di musica e che era un loro «cliente di vecchia data» prima di diventare Pontefice tanto da frequentare il negozio quando da cardinale passava per Roma. Ai titolari il Papa aveva promesso di tornare a trovarli: ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Blitz a sorpresa diin un negozio di dischi a Roma. È accaduto martedì 11 gennaio alle 17.10 quando il Pontefice è entrato nel negozio “Stereosound”, in via della Minerva, accanto al Pantheon, dove si è intrattenuto per un po’ di tempo parlando con la proprietaria che è una sua amica da tempo. Nel negozio era presente anche la figlia della proprietaria con il marito. A notarlo all’è stato il vaticanista spagnolo Javier Martínez-Brocal, direttore dell’agenzia Rome Reports, che ha diffuso le immagini su Twitter. I proprietari raccontano che Jorge Mario Bergoglio è un appassionato di musica e che era un loro «cliente di vecchia data» prima di diventare Pontefice tanto da frequentare il negozio quando da cardinale passava per Roma. Ai titolari ilaveva promesso di tornare a trovarli: ...

