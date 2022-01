Benevento | Sanogo torna per “liberare” l’ex De Risio

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ormai non ci sono più dubbi. Sirikitornerà a essere un calciatore del. Messo ai margini da Gaetano Auteri al Pescara, il giovane centrocampista sarà il “sacrificato” per fare spazio in rosa per il tesseramento di Carlo De. Il tecnico di Floridia ha caldeggiato l’innesto delprodotto del settore giovanile della Strega, un accordo raggiunto da tempo ma non ancora ratificato. Servono delle uscite, la società abruzzese è stata chiara e allora la prima mossa sarà quella di rispedire al mittente, impiegato solo in Coppa Italia di Serie C contro il Grosseto e per appena quattordici minuti. Un prestito che non ha sortito gli effetti sperati, per quello che sembrava essere uno dei prodotti più floridi del vivaio del ...