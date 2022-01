Avellino, tre evasioni in una notte: due fuggitivi ancora ricercati (Di martedì 11 gennaio 2022) Come nel più classico dei film. Un buco nella cella e lenzuola annodate per calarsi. Così tre uomini sono fuggiti nella notte di oggi dalla casa circondariale di Bellizzi, ad Avellino. Dei tre fuggiti, due uomini dell’Est Europa e un marocchino, due sono ancora ricercati. L’ultimo è stato acciuffato dai carabinieri subito dopo l’evasione a seguito dell’allarme della Polizia Penitenziaria. I tre uomini, detenuti nella prima sezione penale, sono riusciti a scappare nella notte. Subito è scattata una maxi operazione delle forze dell’ordine per provare ad acciuffarli. Potenziati i controlli su bus, tram e linee ferroviarie. La polizia ha disposto anche dei posti di blocco per cercare di bloccarli. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 11 gennaio 2022) Come nel più classico dei film. Un buco nella cella e lenzuola annodate per calarsi. Così tre uomini sono fuggiti nelladi oggi dalla casa circondariale di Bellizzi, ad. Dei tre fuggiti, due uomini dell’Est Europa e un marocchino, due sono. L’ultimo è stato acciuffato dai carabinieri subito dopo l’evasione a seguito dell’allarme della Polizia Penitenziaria. I tre uomini, detenuti nella prima sezione penale, sono riusciti a scappare nella. Subito è scattata una maxi operazione delle forze dell’ordine per provare ad acciuffarli. Potenziati i controlli su bus, tram e linee ferroviarie. La polizia ha disposto anche dei posti di blocco per cercare di bloccarli. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

fattoquotidiano : Avellino, tre detenuti evadono dal carcere: uno già arrestato. Hanno forato il muro e si sono calati con le lenzuola - italiaserait : Avellino, tre evasioni in una notte: due fuggitivi ancora ricercati - anteprima24 : ** Dispersi sul Monte Terminio, avviate le ricerche di tre persone ** - Gazzettino : #avellino, in tre fuggono dal carcere dopo aver bucato il muro della cella: uno preso, caccia ad altri due - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #avellino, in tre fuggono dal carcere dopo aver bucato il muro della cella: uno preso, caccia ad altri due https://t.co… -