A novembre in calo le vendite al dettaglio (Di martedì 11 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – A novembre 2021 l'Istat stima un calo su base mensile per le vendite al dettaglio (-0,4% in valore e -0,6% in volume). Sono in diminuzione le vendite dei beni alimentari (-0,9% in valore e -1,2% in volume), mentre quelle dei beni non alimentari risultano pressochè stazionarie (0,0% in valore e -0,1% in volume).Nel trimestre settembre-novembre 2021, in termini congiunturali, le vendite al dettaglio aumentano dell'1,2% in valore e dello 0,9% in volume. Le vendite dei beni non alimentari crescono in misura marcata (+2,0% in valore e +1,8% in volume), mentre quelle dei beni alimentari aumentano in valore e calano in volume (rispettivamente +0,5% e -0,5%).Su base annua, a novembre 2021, le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – A2021 l'Istat stima unsu base mensile per leal(-0,4% in valore e -0,6% in volume). Sono in diminuzione ledei beni alimentari (-0,9% in valore e -1,2% in volume), mentre quelle dei beni non alimentari risultano pressochè stazionarie (0,0% in valore e -0,1% in volume).Nel trimestre settembre-2021, in termini congiunturali, lealaumentano dell'1,2% in valore e dello 0,9% in volume. Ledei beni non alimentari crescono in misura marcata (+2,0% in valore e +1,8% in volume), mentre quelle dei beni alimentari aumentano in valore e calano in volume (rispettivamente +0,5% e -0,5%).Su base annua, a2021, le ...

