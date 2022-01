Draghi accusa no vax e difende le scuole aperte. Ma silenzio su Colle (Di lunedì 10 gennaio 2022) Duro contro i no vax, fermo nel difendere la scuola in presenza. Il presidente del Consiglio Mario Draghi si è presentato in una conferenza stampa "riparatoria", dopo le decisioni del Consiglio dei ministri della scorsa settimana, a cui non era seguito l'incontro con i giornalisti. E' stato il momento per fare il "punto" della situazione nel giorno della riapertura delle scuole (con molte polemiche) e dell'entrata in vigore dei nuovi obblighi sul Green pass. Dribblando qualunque domanda sull'ipotesi di un suo passaggio al Quirinale: "Non risponderò ad alcuna domanda che riguarda immediati futuri sviluppi, il Quirinale", ha messo subito in chiaro il premier.Proprio la scuola è stato il primo punto affrontato da Draghi, che invita ad affrontare il nuovo anno con "realismo, prudenza, fiducia e soprattutto unità", ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 10 gennaio 2022) Duro contro i no vax, fermo nelre la scuola in presenza. Il presidente del Consiglio Mariosi è presentato in una conferenza stampa "riparatoria", dopo le decisioni del Consiglio dei ministri della scorsa settimana, a cui non era seguito l'incontro con i giornalisti. E' stato il momento per fare il "punto" della situazione nel giorno della riapertura delle(con molte polemiche) e dell'entrata in vigore dei nuovi obblighi sul Green pass. Dribblando qualunque domanda sull'ipotesi di un suo passaggio al Quirinale: "Non risponderò ad alcuna domanda che riguarda immediati futuri sviluppi, il Quirinale", ha messo subito in chiaro il premier.Proprio la scuola è stato il primo punto affrontato da, che invita ad affrontare il nuovo anno con "realismo, prudenza, fiducia e soprattutto unità", ...

