Covid, 7 decessi ieri in Abruzzo per il virus, altri 4630 i contagiati (Di lunedì 10 gennaio 2022) L'Aquila - Sono stati 4.630 i contagi da coronavirus registrati ieri in Abruzzo, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 7 morti. I nuovi casi (di cui 3.593 emersi da test antigenico), di età compresa tra 4 mesi e 101 anni, sono stati rilevati su 5.661 tamponi molecolari e 59.817 test antigenici. Gli altri numeri: +425 guariti, 48.460 attualmente positivi (+4.195), 291 ricoverati in area medica (+9), 27 in terapia intensiva (invariato), 48.042 in isolamento domiciliare (+4.086).

