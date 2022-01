Come eliminare pagine (vuote) in Word (Di lunedì 10 gennaio 2022) La gran parte dei documenti Word finisce con una pagina vuota, che spesso viene dimenticata lì o viene semplicemente ignorata finché non torniamo sul documento per scriverci sopra. Lasciare pagine inutili o peggio pagine vuote farà sembrare molto poco professionale il documento finito, specie se questo documento deve essere poi letto dal nostro datore di lavoro o dal professore. Per fortuna esistono vari metodi che possiamo utilizzare per eliminare una pagina in Word, ma visto che spesso corriamo il rischio di cancellare anche parti del documento che devono rimanere intatte qui in basso troveremo solo metodi più sicuri e infallibili, così da consegnare finalmente solo documenti dall'aspetto professionale. LEGGI ANCHE -> Come creare un foglio a righe o a quadretti ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 10 gennaio 2022) La gran parte dei documentifinisce con una pagina vuota, che spesso viene dimenticata lì o viene semplicemente ignorata finché non torniamo sul documento per scriverci sopra. Lasciareinutili o peggiofarà sembrare molto poco professionale il documento finito, specie se questo documento deve essere poi letto dal nostro datore di lavoro o dal professore. Per fortuna esistono vari metodi che possiamo utilizzare peruna pagina in, ma visto che spesso corriamo il rischio di cancellare anche parti del documento che devono rimanere intatte qui in basso troveremo solo metodi più sicuri e infallibili, così da consegnare finalmente solo documenti dall'aspetto professionale. LEGGI ANCHE ->creare un foglio a righe o a quadretti ...

