Tifosi Roma furiosi contro Mourinho sui social: "Mandatelo via"..."Mou è un pacco" (Di domenica 9 gennaio 2022) La pesante rimonta subita all'Olimpico per mano della Juventus, ha mandato su tutte le furie i Tifosi della Roma. I supporters giallorossi si sono scagliati contro Mourinho e la sua gestione... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 9 gennaio 2022) La pesante rimonta subita all'Olimpico per mano della Juventus, ha mandato su tutte le furie idella. I supporters giallorossi si sono scagliatie la sua gestione...

Advertising

AntoVitiello : Tornando alla cronaca di #MilanRoma: da segnalare il lancio di petardi da parte dei tifosi della Roma verso il seco… - AntoVitiello : #MilanRoma si va verso il sold out in sicurezza. 'Il Club informa che si è reso necessario annullare parte dei bigl… - ASRomaFemminile : ?? Grazie a tutti i tifosi giallorossi presenti al Francioni ???? Forza Roma! ?? - divvuerre : @AndreaCorea1 Ma per fortuna che qualcuno vomita un po' sulla Roma invece di dire sempre che va tutto bene come vor… - MassiMirko1962 : @_libellula70 Questo perché la Roma è una squadra totalmente inaffidabile... De sicuro nun è colpa dei tifosi -