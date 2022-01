Sampdoria interesse concreto per Sensi: l’Inter aspetta e settimana prossima incontra l’agente (Di domenica 9 gennaio 2022) interesse della Sampdoria per Stefano Sensi Il mercato dell’Inter si muoverà qualora qualche giocatore dovesse lasciare Milano. Tra i profili che potrebbero salutare c’è anche Stefano Sensi finito indietro nelle gerarchie di Simone Inzaghi e su cui da tempo c’è l’interesse della Sampdoria. Il calciatore non è molto convinto dalla destinazione, ma secondo calciomercato.com, il club nerazzurro farà di tutto per convincerlo ad accettare e nella presto è previsto un incontro con il suo agente. “Da diverse settimane su Sensi c’è il concreto interesse della Sampdoria, il club blucerchiato corteggia il centrocampista nerazzurro, che però non corrisponde con altrettanta passione. La ... Leggi su intermagazine (Di domenica 9 gennaio 2022)dellaper StefanoIl mercato delsi muoverà qualora qualche giocatore dovesse lasciare Milano. Tra i profili che potrebbero salutare c’è anche Stefanofinito indietro nelle gerarchie di Simone Inzaghi e su cui da tempo c’è l’della. Il calciatore non è molto convinto dalla destinazione, ma secondo calciomercato.com, il club nerazzurro farà di tutto per convincerlo ad accettare e nella presto è previsto un incontro con il suo agente. “Da diverse settimane suc’è ildella, il club blucerchiato corteggia il centrocampista nerazzurro, che però non corrisponde con altrettanta passione. La ...

