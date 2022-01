Nigeria, gruppo uomini armati uccide almeno 200 persone in nordovest (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono almeno 200 i morti nell'attacco di un gruppo di militanti armati nel nordovest della Nigeria, nello stato di Zamfara. Si ritiene che la violenta aggressione sia una risposta ai raid militari che ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono200 i morti nell'attacco di undi militantineldella, nello stato di Zamfara. Si ritiene che la violenta aggressione sia una risposta ai raid militari che ...

Ultime Notizie dalla rete : Nigeria gruppo Nigeria, gruppo uomini armati uccide almeno 200 persone in nordovest Sono almeno 200 i morti nell'attacco di un gruppo di militanti armati nel nordovest della Nigeria, nello stato di Zamfara. Si ritiene che la violenta aggressione sia una risposta ai raid militari che lunedì scorso avevano ucciso oltre 100 ...

Nigeria: assalti nei villaggi dello Stato di Zamfara Un gruppo di banditi armati ha ucciso almeno 30 persone nello stato nigeriano di Zamfara, durante un'... Quattro Stati del Nord - Ovest della Nigeria hanno adottato misure per cercare di arginare la ...

Nigeria, gruppo uomini armati uccide almeno 200 persone in nordovest askanews

