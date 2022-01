Mario Draghi? La frustata di Formigoni: pandemia, non siamo più i "migliori" (Di domenica 9 gennaio 2022) Ma non eravamo diventati i migliori d'Europa nella lotta al Covid e alle sue conseguenze? Sì, era così, e parlo di questa estate, e parlo di poche settimane fa, quando le vaccinazioni procedevano spedite, tutte le regioni erano in zona bianca, il numero dei contagiati e dei decessi era ai minimi livelli, sapevamo che era in arrivo la variante Omicron ma eravamo pronti a fronteggiarla e respingerla: eravamo proclamati i migliori. Come è finito tutto questo? Perchè oggi i bollettini quotidiani riportano gli stessi scenari - o peggio - di un anno fa, oltre 250mila contagi al giorno - mai toccati finora -, l'indice di positività che cresce a balzi (in questi giorni sfioriamo il 25%), gli ospedali che cominciano a essere strapieni, in Lombardia (!) reparti dedicati ad altro tipo di malati evacuati par far posto ai malati di Covid, in Sicilia i primari che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Ma non eravamo diventati id'Europa nella lotta al Covid e alle sue conseguenze? Sì, era così, e parlo di questa estate, e parlo di poche settimane fa, quando le vaccinazioni procedevano spedite, tutte le regioni erano in zona bianca, il numero dei contagiati e dei decessi era ai minimi livelli, sapevamo che era in arrivo la variante Omicron ma eravamo pronti a fronteggiarla e respingerla: eravamo proclamati i. Come è finito tutto questo? Perchè oggi i bollettini quotidiani riportano gli stessi scenari - o peggio - di un anno fa, oltre 250mila contagi al giorno - mai toccati finora -, l'indice di positività che cresce a balzi (in questi giorni sfioriamo il 25%), gli ospedali che cominciano a essere strapieni, in Lombardia (!) reparti dedicati ad altro tipo di malati evacuati par far posto ai malati di Covid, in Sicilia i primari che ...

Advertising

tancredipalmeri : Mi dispiace ma la minaccia del governo di #StadiChiusi è un provvedimento totalmente populista e insensato. Grossa… - rtl1025 : ?? Il premier Mario #Draghi terrà lunedì una conferenza stampa per illustrare il pacchetto di misure messe in campo… - Maumol : C'è una coincidenza di tempi fra il possibile inizio di una fase di dialogo con Mosca in Europa e l'invito recapita… - carotelevip : Domani conferenza stampa di Mario Draghi che tutte le feste si porta via - 5stecche : RT @florastr: i KILLER escono come mosconi...al soldo di chi? si stanno attivando per screditare ilPdC Mario Draghi come quel tal luigi bis… -