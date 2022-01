Guida TV | programmi di stasera | sabato 8 gennaio 2022

(Di sabato 8 gennaio 2022)aitv della prima serata di oggi,8.1., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Tali e Quali Talent Show RAI2 FBI/FBI International Serie TV RAI3 La Fabbrica del Mondo Infotainment RETE4 007 – Goldeneye Film CANALE5 C’è Posta per Te People Show ITALIA1 Zootropolis Film LA7 Eden – Un Pianeta da Salvare Documentario REALTIME Vite al Limite Docureality CIELO Tranquille donne di campagna Film TV8 Natale a Winters Inn Film NOVE Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani Documentario first appeared on Ascolti Tv Blog.

