Concordia | De Falco | “Se Schettino fosse tornato a bordo oggi sarebbe un eroe”

(Di sabato 8 gennaio 2022) La notte del 13 gennaio 2012 le loro vite cambiarono irrimediabilmente. Da una parte Francesco, il comandante della nave da crociera Costacondannato a 16 anni di reclusione per il naufragio che costò la vita a 32 persone; dall’altra Gregorio De, il capitano di fregata che, in una telefonata divenuta celebre, intimò adi tornare adella nave e cheè un membro del Senato della Repubblica. A distanza di dieci anni da quei tragici fatti, De– parlando con l’Adnkronos – afferma che la possibilità di un incontro con, attualmente detenuto nel carcere romano di Rebibbia, non desta in lui alcuna curiosità. “Incontrarein carcere? E perché dovrei? Non avrei niente da ...

Voci dalla Costa, dieci anni dopo il naufragio. De: "Potevano salvarsi tutti" Antonio Iovane 27 Dicembre 2021 A distanza di dieci anni da quei tragici fatti, De- parlando con l'...... il comandante della nave da crociera Costacondannato a 16 anni di reclusione per il naufragio che costò la vita a 32 persone; dall'altra Gregorio De, il capitano di fregata che, in ...Dieci anni di dolore mai sopito, di processi e condanne: la più pesante per il comandante della Concordia, Francesco Schettino, oggi 61 anni, in carcere per scontarne sedici di reclusione per la morte ..."Quella frase, quell’ultima frase “Salga a bordo, cazzo“ racchiude il senso della pietas e dell’humanitas che devono essere in ogni comportamento. Era la sesta comunicazione che facevo, l’ultima". Il ...