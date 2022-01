Basciano e Gianmaria si danno l’immunità a vicenda e Sophie non reagisce bene (Di sabato 8 gennaio 2022) Alfonso Signorni nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha chiesto ai suoi vipponi di decretare i preferiti della Casa in maniera palese e se Sophie Codegoni ha fatto il nome della sua dolce metà, Alessandro Basciano, quest’ultimo ha votato per Gianmaria Antinolfi che ha ricambiato il favore. “La nostra amicizia è la riprova del fatto che la vita ci sorprende sempre“, ha commentato il napoletano. “Alfonso me la pagheranno, stasera li facciamo dormire in giardino così si abbracciano anche“, ha risposto ironicamente Sophie Codegoni che – dopo la puntata – ha sbottato. Parlando in cucina con Nathaly Caldonazzo, la gieffina ha dichiarato: “Io a differenza sua le cose le dimostro con i fatti, io parlo poco e dimostro tanto. Lui parla tanto e dimostra poco. Io ho chiuso subito una situazione, mi sono esposta, ho fatto, ... Leggi su biccy (Di sabato 8 gennaio 2022) Alfonso Signorni nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha chiesto ai suoi vipponi di decretare i preferiti della Casa in maniera palese e seCodegoni ha fatto il nome della sua dolce metà, Alessandro, quest’ultimo ha votato perAntinolfi che ha ricambiato il favore. “La nostra amicizia è la riprova del fatto che la vita ci sorprende sempre“, ha commentato il napoletano. “Alfonso me la pagheranno, stasera li facciamo dormire in giardino così si abbracciano anche“, ha risposto ironicamenteCodegoni che – dopo la puntata – ha sbottato. Parlando in cucina con Nathaly Caldonazzo, la gieffina ha dichiarato: “Io a differenza sua le cose le dimostro con i fatti, io parlo poco e dimostro tanto. Lui parla tanto e dimostra poco. Io ho chiuso subito una situazione, mi sono esposta, ho fatto, ...

