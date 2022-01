Atp Melbourne 2022: Nadal soffre contro Ruusuvuori, ma vince e accede in finale (Di sabato 8 gennaio 2022) Rafael Nadal è riuscito ad avere la meglio su Emil Ruusuvuori per 6-4, 7-5, ottenendo l’accesso in finale all’Atp 250 di Melbourne 2022. Ritorno in campo aureo per l’atteso maiorchino, superiore a Ricardas Berankis all’esordio e successivamente beneficiario del forfait di Tallon Griekspoor ai quarti di finale. Il giovane finlandese, dopo aver sconfitto in serie Sebastian Baez, Jordan Thompson e Alex Molcan, non ha potuto nulla contro il campione spagnolo; seppur particolarmente offensivo e tutt’altro che intimorito dall’aver di fronte un’icona tennistica, Ruusuvuori non è riuscito a trovare le contromisure adeguate per contrastare l’avversario. Nel dettaglio, Ruusuvuori troppo impreciso tecnicamente nei momenti ... Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Rafaelè riuscito ad avere la meglio su Emilper 6-4, 7-5, ottenendo l’accesso inall’Atp 250 di. Ritorno in campo aureo per l’atteso maiorchino, superiore a Ricardas Berankis all’esordio e successivamente beneficiario del forfait di Tallon Griekspoor ai quarti di. Il giovane finlandese, dopo aver sconfitto in serie Sebastian Baez, Jordan Thompson e Alex Molcan, non ha potuto nullail campione spagnolo; seppur particolarmente offensivo e tutt’altro che intimorito dall’aver di fronte un’icona tennistica,non è riuscito a trovare lemisure adeguate per contrastare l’avversario. Nel dettaglio,troppo impreciso tecnicamente nei momenti ...

Advertising

Eurosport_IT : Caso Djokovic? Rafa Nadal dice la sua ????????? Scopri di più: - angelomangiante : Amo troppo il tennis per non sentirmi indignato. Anche con gli organizzatori degli Open d'Australia. Sono stato die… - Eurosport_IT : 'Djokovic conosceva da tempo le condizioni per giocare ma ha preso la sua decisione' ??? #EurosportTENNIS | #AO2022… - sportface2016 : #ATPMelbourne 2022: #Nadal batte #Ruusuvuori e accede in finale - RicoLeo1023 : #Cressy aveva giocato appena 14 partite vincendone 7 prima del 250 di #Melbourne. Questa settimana ha battuto tre T… -