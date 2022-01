Napoli, Spalletti recupera Ruiz per la Samp: il report dell’allenamento (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il pareggio di ieri allo Juventus Stadium, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria in programma allo Stadio Maradona domenica alle ore 16.30. Coloro che sono andati in campo dall’inizio a Torino hanno svolto lavoro di scarico. Per gli altri uomini della rosa allenamento personalizzato in campo. Anche Fabian ha svolto seduta personalizzata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il pareggio di ieri allo Juventus Stadium, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro ladoria in programma allo Stadio Maradona domenica alle ore 16.30. Coloro che sono andati in campo dall’inizio a Torino hanno svolto lavoro di scarico. Per gli altri uomini della rosa allenamento personalizzato in campo. Anche Fabian ha svolto seduta personalizzata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

