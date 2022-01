FIFA Best Player, ecco i candidati in lizza (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono stati ufficializzati i candidati alle varie categorie del FIFA Best Player. Il premio, nato nel 2016 per dare continuità al FIFA World Player, premia i migliori calciatori e le migliori calciatrici dell’anno. A votare sono i capitani e i commissari tecnici di tutte le selezioni, un giornalista per ogni nazione e i tifosi attraverso il sito FIFA.com. Non tante sorprese tra i candidati maschili, con tre dei protagonisti più importanti del calcio della stagione appena trascorsa. Il premio ha visto nel 2016 e nel 2017 vincere Cristiano Ronaldo, nel 2018 Luka Modric, nel 2019 Lionel Messi e nel 2020 Robert Lewandoski. In tutti i casi, tranne l’ultimo, hanno ottenuto questo successo coloro che erano arrivati primi nella classifica del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono stati ufficiati ialle varie categorie del. Il premio, nato nel 2016 per dare continuità alWorld, premia i migliori calciatori e le migliori calciatrici dell’anno. A votare sono i capitani e i commissari tecnici di tutte le selezioni, un giornalista per ogni nazione e i tifosi attraverso il sito.com. Non tante sorprese tra imaschili, con tre dei protagonisti più importanti del calcio della stagione appena trascorsa. Il premio ha visto nel 2016 e nel 2017 vincere Cristiano Ronaldo, nel 2018 Luka Modric, nel 2019 Lionel Messi e nel 2020 Robert Lewandoski. In tutti i casi, tranne l’ultimo, hanno ottenuto questo successo coloro che erano arrivati primi nella classifica del ...

