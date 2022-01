Dal CES 2022 una panoramica dei prodotti high-tech più attesi dell’anno

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono tanti imostrati al Ces, la fiera della tecnologia di Las Vegas, la più importante del settore, in corso in questi giorni. Playstation VR-2, 7/1/– Computermagazine.itL’edizione attuale del Consumer electronic show, nonostante le numerose defezioni causate dalla pandemia di covid, ha visto comunque la presentazione di diverse ‘diavolerie tecnologiche’, come ad esempio i nuovi pannellidi Lg, con i nuovi processori AI Alpha 9 Gen 5, che permetteranno di aumentare ulteriormente la luminosità degli stessi schermi, attraverso l’utilizzo di un algoritmo ancora più intelligente rispetto a quello precedente. ITECNOLOGICI PIU’ INTERESSANTI DEL CES: ECCONE ALCUNI POTREBBE INTERESSARTI ? CES: Radeon RX 6500 XT, ...

Advertising

infoitscienza : AMD Ryzen 5000X3D: qualche piccola anticipazione dal CES 2022 - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Urban farming, educazione, viaggi, musica, rimborsi: le startup selezionate da ICE e Area… - hwupgrade : SkyDrive sfrutta il palcoscenico del #CES2022 per mostrare il suo velivolo elettrico al di fuori del Giappone ?? - infoitscienza : Caro benzina: dal Ces 2022 buone notizie per gli italiani - cannedcat : Al CES 2022, Samsung ha presentato un telecomando TV che si ricarica tramite le onde emesse dal wifi -

Ultime Notizie dalla rete : Dal CES

Samsung Home Hub è, sostanzialmente , un tablet da 8,4 pollici che può essere azionatosuo dock ... L'Home Hub di Samsung ha ricevuto ilInnovation Award dalla Consumer Technology Association ...E' questo l'annuncio delle aziende al2022 di Las Vegas. Non tutti però saranno smartphone, uno ...e potrebbe essere un serio candidato entry level con buone capacità ma non troppo costoso...Entro la metà dell'anno, Nokia e HMD rilasceranno sul mercato cinque nuovi modelli di telefoni sotto i 250 dollari negli Stati Uniti. E' questo l'annuncio delle aziende al CES 2022 di Las Vegas. Non t ...Nel corso degli ultimi anni Razer ha abituato il pubblico del CES di Las Vegas ad aspettarsi dei concept molto particolari e futuristici, in alcuni casi evolutisi in veri e propri prodotti – come la m ...