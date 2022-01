Simona Branchetti al veleno dopo le accuse di Alberto Matano | “Noi non …”

(Di giovedì 6 gennaio 2022)ha preso il posto, seppur temporaneamente, di Barbara D’Urso per Pomeriggio cinque news. Ovviamente, in questi giorni la conduttrice “si è scontrata” conche ha continuato ad andare in onda con il suo programma di informazione e intrattenimento La vita in diretta su Rai 1. Ebbene, anche in questi ultimi giorni i due programmi hanno tentato di farsi la guerra., una guerra a distanza tra conduttori Nel corso della puntata de La vita in diretta andata in onda ieri, mercoledì 5 gennaio 2022, il conduttore pare che si sia detto parecchio stupito da quanto accaduto. Pare che la conduttrice di Pomeriggio cinque news, gli abbia soffiato un ospite proprio in diretta televisiva. A distanza di ...

Tutto è ben quel che finisce bene. La querelle che ha visto protagonisti Alberto Matano e, rispettivamente conduttori de La vita in diretta e Pomeriggio 5, è finita con una telefonata. Telefonata arrivata da parte dell'ex mezzo busto del Tg 1 dopo aver accusato la ...Bufera terminata. In apertura della nuova puntata di ,ha voluto chiarire la polemica scoppiata ieri in seguito all'attacco del conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano per aver sottrato un ospite al suo programma. ' Consentitemi ...Bufera terminata. In apertura della nuova puntata di Pomeriggio 5, Simona Branchetti ha voluto chiarire la polemica scoppiata ieri in seguito all'attacco del conduttore de La Vita in ...Tutto è ben quel che finisce bene. La querelle che ha visto protagonisti Alberto Matano e Simona Branchetti, rispettivamente conduttori de La vita in diretta e Pomeriggio 5, è finita con una telefonat ...