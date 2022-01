Prezzo OnePlus 10 Pro | ecco le fasce di ciascuna configurazione

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Il10 Pro verrà presentato in Cina l’11 gennaio: sul conto delle specifiche tecniche sappiamo ormai quasi tutto (ve le abbiamo elencate in questo articolo dedicato), mentre adesso approfondiamo il discorso relativo al, svelato dal rivenditore locale JD.com. Il dispositivo dovrebbe essere reso disponibile nelle configurazioni con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, 8GB di RAM e 256GB di storage e 12GB di RAM con 256GB di memoria (almeno per quanto riguarda il mercato cinese). Il modello con 8GB di RAM e 128GB di storage interno dovrebbe avere uncompreso tra i 3000 ed i 3999 Yuan, pari al cambio attuale ad un ventaglio compreso tra i 415 ed i 554 euro circa. L’informatore WHY LAB ha fatto sapere che il10 Pro potrebbe costare 3999, 4599 e 4999 Yuan, rispettivamente per i tre modelli ...

Advertising

TuttoAndroid : I rivenditori svelano le fasce di prezzo della gamma OnePlus 10 Pro - UPrezzo : ???? ATTENZIONE PREZZO RIDOTTO ???? Prima Costava: €99.00 Ora Costa: €69.99 #sconti #scontiamazon ???? - UPrezzo : ???? ATTENZIONE PREZZO RIDOTTO ???? Prima Costava: €99.00 Ora Costa: €69.99 #sconti #scontiamazon ???? - Ultimoprezzo : Di auricolari in-ear ce ne sono finché si vuole, ma chi cerca una buona qualità della riproduzione e la facilità d'… - UPrezzo : ???? ATTENZIONE PREZZO RIDOTTO ???? Prima Costava: €99.00 Ora Costa: €69.99 #sconti #scontiamazon ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Prezzo OnePlus

8T Torna ad essere particolarmente allettante ilfissato da in rete per coloro che intendono acquistare un8T , considerando che da alcune ore a questa parte il device risulta ...Ora si risparmiano quasi 100 Euro! AncheNord CE , ora a prezzi assurdi! Ed è interessante anche ildiNord 2 5G.Sono emersi in rete i prezzi ufficiali del nuovo super flagship OnePlus 10 Pro presso un rivenditore asiatico; ecco quanto costerà il device in Cina.Torna ad essere particolarmente allettante il prezzo fissato da in rete per coloro che intendono acquistare un OnePlus 8T, considerando che da alcune ore a questa parte il device risulta disponibile a ...