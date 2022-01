Isola dei Famosi 2022, spunta un’ex di Tempation Island: in Honduras arriva lei (Di giovedì 6 gennaio 2022) . A due mesi dal via spunta una nuova candidata pesante Ora tutta l’attenzione del pubblico è concentrata sul GF Vip 6 che terminerà a metà marzo e lascerà dalla settimana successiva spazio subito all’Isola dei Famosi 2022. Un’edizione molto attesa, sia per L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) . A due mesi dal viauna nuova candidata pesante Ora tutta l’attenzione del pubblico è concentrata sul GF Vip 6 che terminerà a metà marzo e lascerà dalla settimana successiva spazio subito all’dei. Un’edizione molto attesa, sia per L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

iltirreno : Gionata Paolicchi, esperto di immagini per la pesca, ha realizzato un documentario per il museo dell’automobile di… - FinallyTheo : Zaniolo pronto per Uomini e Donne o l’Isola dei Famosi. Giocatore finito - JayComents : RT @BITCHYFit: Dayane Mello torna al Grande Fratello Vip, poi forse volerà a L’Isola dei Famosi - choicedayy : RT @BITCHYFit: Dayane Mello torna al Grande Fratello Vip, poi forse volerà a L’Isola dei Famosi - lua_soares74 : RT @BITCHYFit: Dayane Mello torna al Grande Fratello Vip, poi forse volerà a L’Isola dei Famosi -