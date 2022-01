Dakar, Danilo Petrucci: “Nel deserto bisogna stare attenti anche ai cammelli: uno mi è venuto addosso” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Danilo Petrucci ricorderà per sempre la giornata odierna nel deserto dell’Arabia Saudita, terreno scelto per il terzo anno consecutivo per l’edizione 2022 della Dakar. Il nostro alfiere regala emozioni imponendosi nella quinta frazione per quanto riguarda la categoria riservata alle moto. Il nativo di Terni ha dichiarato alla La Gazzetta dello Sport‘: “Nel deserto mi avevano avvisato a stare attento a sabbia, sassi e pietre. bisogna stare attenti anche ai cammelli. Al chilometro 60, dopo un cumulo di sabbia, ce n’era un gruppo di dieci. Uno nero mi è venuto addosso, per schivarlo sono passato su dei dossi e mi sono cappottato”. Il centauro di KTM ha continuato ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022)ricorderà per sempre la giornata odierna neldell’Arabia Saudita, terreno scelto per il terzo anno consecutivo per l’edizione 2022 della. Il nostro alfiere regala emozioni imponendosi nella quinta frazione per quanto riguarda la categoria riservata alle moto. Il nativo di Terni ha dichiarato alla La Gazzetta dello Sport‘: “Nelmi avevano avvisato aattento a sabbia, sassi e pietre.ai. Al chilometro 60, dopo un cumulo di sabbia, ce n’era un gruppo di dieci. Uno nero mi è, per schivarlo sono passato su dei dossi e mi sono cappottato”. Il centauro di KTM ha continuato ...

