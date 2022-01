Dakar 2022 | sesta tappa Riyadh-Riyadh Programma | orari | tv | streaming

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Si entra sempre più nel vivo per quanto riguarda la. La edizione numero 44 della corsa più dura del mondo è pronta per lache si disputerà nella giornata di domani, la, che potrebbe andare a riscrivere le classifiche generali delle varie categorie, dopo un avvio già particolarmente indicativo, con numerosi protagonisti che si sono dovuti inchinare al cronometro, lasciando minuti pesantissimi sulla sabbia del deserto saudita. La carovana oggi sarà impegnata nella frazione che partirà e si concluderà nella capitale, una prova ad anello che si snoderà sulla sabbia e nelle dune che caratterizzano questa parte dell’Arabia Saudita. Cosa dovremo attenderci per quanto riguarda lo ...

ivanhoe_g : RT @gponedotcom: ULTIM’ORA – Price penalizzato, Danilo Petrucci vince la 5^ tappa della Dakar!: La direzione gara ha deciso di penalizzare… - infoitsport : Dakar 2022 / Auto, day-5: Hategan più forte della portiera, sacrificio Audi - AndreaPecchia1 : #Dakar2022, Danilo #Petrucci stupisce ancora ed è il primo pilota #MotoGP della Storia a vincere una tappa nel rall… - ultimavuelta1 : RT @gponedotcom: ULTIM’ORA – Price penalizzato, Danilo Petrucci vince la 5^ tappa della Dakar!: La direzione gara ha deciso di penalizzare… - motosprint : Clamoroso alla #Dakar: Price penalizzato, la vittoria va a Danilo #Petrucci - News -

Petrucci sta davvero stupendo in questa: nella quarta tappa era arrivato terzo, poi retrocesso di una posizione. E se non fosse stato per il guasto nella seconda giornata ora potrebbe avere ...Lo aveva detto: 'Mi hanno tolto il terzo posto? Non me ne frega niente, anzi meglio, così domani parto indietro, non devo navigare, li passo tutti e vinco la tappa'. Ci è riuscito, Danilo Petrucci, e ...Prima vittoria in carriera nella Dakar per Henk Lategan. Il pilota Toyota si è imposto nella quinta tappa della 44esima edizione per quanto riguarda la categoria auto nonostante un problema alla ...Petrucci nella storia: l'alfiere KTM conquista il successo nella quinta tappa della Dakar grazie alla penalità ricevuta dal pilota australiano ...