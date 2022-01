Appello dei presidi: "In Dad per 2 settimane per tutelare la salute" (Di giovedì 6 gennaio 2022) AGI - Un Appello “urgente” per due settimane di Dad alla ripresa dell'attività scolastica: lo hanno lanciato una quindicina di presidi in una lettera aperta indirizzata al premier Mario Draghi, al ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi e ai presidenti delle Regioni e delle Province autonome. L'Appello ha già raccolto l'adesione di 1700 dirigenti scolastici in tutta Italia. “Una programmata e provvisoria sospensione delle lezioni in presenza (con l'attivazione di lezioni a distanza) per due settimane – si legge nella lettera - è sicuramente preferibile ad una situazione ingestibile che provocherà con certezza frammentazione, interruzione delle lezioni e scarsa efficacia formativa. Lo vogliamo sostenere con forza, decisione e con la consapevolezza di chi è responsabile in prima persona della tutela ... Leggi su agi (Di giovedì 6 gennaio 2022) AGI - Un“urgente” per duedi Dad alla ripresa dell'attività scolastica: lo hanno lanciato una quindicina diin una lettera aperta indirizzata al premier Mario Draghi, al ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi e ai presidenti delle Regioni e delle Province autonome. L'ha già raccolto l'adesione di 1700 dirigenti scolastici in tutta Italia. “Una programmata e provvisoria sospensione delle lezioni in presenza (con l'attivazione di lezioni a distanza) per due– si legge nella lettera - è sicuramente preferibile ad una situazione ingestibile che provocherà con certezza frammentazione, interruzione delle lezioni e scarsa efficacia formativa. Lo vogliamo sostenere con forza, decisione e con la consapevolezza di chi è responsabile in prima persona della tutela ...

