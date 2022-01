Senegal | 9 positivi al Covid Rimandata la partenza per il Camerun

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nove componenti delimpegnati in coppa d’Africa sono risultatialladella squadra Nove componenti del, tra cui 3 giocatori e 6 componenti dello staff sono risultatial, come riferito dalla Federcalcioese.dunque laper il, paese che ospiterà questa edizione della Coppa d’Africa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultimissime calcio Napoli - Manca ormai pochissimo all'inizio della Coppa d'Africa ed in casal'apprensione è alle stelle. Kalidou Koulibaly e compagni, infatti, sarebbero dovuti partire alla volta del Camerun questa mattina alle ore 10.00 ma tutto è stato bloccato perché i tamponi a ...... nel Bayern oltre ai noveci sono anche degli infortunati Stanisice Goretzka e che Choupo - Moting e Bouna Sarr sono impegnati con le rispettive nazionali (Camerun e) in Coppa d'...Ore di apprensione per il Senegal di Kalidou Koulibaly. La squadra, che deve cominciare lunedì la sua Coppa d'Africa e che ieri era stata ricevuta dal Presidente della ...Questa situazione ha comportato il rinvio della partenza per il Camerun, che era stata programmata per questa mattina alle 10 ...