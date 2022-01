Giorgia Meloni a Cortina con figlia e compagno per imparare a sciare (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Anche Giorgia Meloni come tanti altri vip ha scelto Cortina, una vacanza in montagna e tra la neve. Inizia così il suo 2022 e ovviamente con la figlia e il compagno. La piccola Ginevra, nata dalla storia d’amore tra la Meloni e Andrea Giambruno, deve imparare a sciare. La mamma e il papà non la perdono di vista un attimo e intanto si godono anche il relax della montagna, il riposo che regala questi giorni di festa. A Cortina d’Ampezzo la leader di Fratelli d’Italia si dedica alla sua famiglia, almeno in questi giorni ha messo da parte il lavoro, la politica e le polemiche. La figlia di Giorgia Meloni è stanca, ha appena concluso la sua lezione di sci con il maestro e il papà la tiene ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Anchecome tanti altri vip ha scelto, una vacanza in montagna e tra la neve. Inizia così il suo 2022 e ovviamente con lae il. La piccola Ginevra, nata dalla storia d’amore tra lae Andrea Giambruno, deve. La mamma e il papà non la perdono di vista un attimo e intanto si godono anche il relax della montagna, il riposo che regala questi giorni di festa. Ad’Ampezzo la leader di Fratelli d’Italia si dedica alla sua famiglia, almeno in questi giorni ha messo da parte il lavoro, la politica e le polemiche. Ladiè stanca, ha appena concluso la sua lezione di sci con il maestro e il papà la tiene ...

