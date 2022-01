Conferenza stampa Inzaghi: «Bologna complicato. Covid? L’incertezza non fa bene» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Conferenza stampa Inzaghi: le parole del tecnico dell’Inter alla vigilia della partita di campionato in casa del Bologna L’Inter torna in campo dopo la sosta natalizia, ospite del Bologna nel primo match del 2022 e del girone di ritorto del campionato di Serie A. Simone Inzaghi ha analizzato così in Conferenza la gara. Bologna – «Sarà una sfida complicata, affrontiamo una squadra che nell’ultima dell’anno ha vinto meritatamente 3-0 con il Sassuolo. Sappiamo il valore dell’avversario, conosco bene l’allenatore che dà una buonissima organizzazione. Servirà una gara importante». Covid – «Penso che sia un clima di incertezza che non fa bene al calcio. Noi andiamo a Bologna e ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022): le parole del tecnico dell’Inter alla vigilia della partita di campionato in casa delL’Inter torna in campo dopo la sosta natalizia, ospite delnel primo match del 2022 e del girone di ritorto del campionato di Serie A. Simoneha analizzato così inla gara.– «Sarà una sfida complicata, affrontiamo una squadra che nell’ultima dell’anno ha vinto meritatamente 3-0 con il Sassuolo. Sappiamo il valore dell’avversario, conoscol’allenatore che dà una buonissima organizzazione. Servirà una gara importante».– «Penso che sia un clima di incertezza che non faal calcio. Noi andiamo ae ...

